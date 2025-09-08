İç Anadolu ve Akdeniz'de ani sel, dolu ve rüzgâr riskine karşı dikkatli olunması söylendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bayburt dışında ise Karadeniz’in tamamı yağışlı geçecek.

Yağış olan bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı ön görülürken, diğer bölgelerde sıcaklıkta belirgin bir değişiklik beklenmezken hava sıcaklıklarının 35°C’yi geçmeyeceği bildirildi.

Özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri’nin güneyi ile Adana’nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları noktasında vatandaşları uyardı.

Yozgat (21°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18°

ANKARA (21°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR (24°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA (24°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR (25°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı