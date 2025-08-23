Meteoroloji Uyardı 12 Il Dikkat!

Meteoroloji, 6 günlük detaylı hava durumu raporunu yayımladı. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların düşeceği söylenirken, 12 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den alınan verilere göre ülkenin kuzey bölgelerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar halen mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, Pazar gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

12 İl Dikkat! Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre hafta boyunca bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış beklenen iller ise: Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, ve Sakarya olarak belirlendi.

Meteoroloji’nin 6 Günlük Hava Durumu Tahmini

Marmara Bölgesi: Hafta sonu az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 30-35°C arasında değişiyor.

Ege Bölgesi: Güneşli hava hâkim. İzmir 35°C, Denizli 39°C, Muğla 36°C, Afyonkarahisar 34°C. Pazar günü birkaç derecelik düşüş bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya 32°C, Adana 36°C, Kahramanmaraş 41°C. Güneşli hava devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesi: Açık ve güneşli. Sıcaklıklar 35-36°C civarında.

Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 30-35°C.

Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve güneşli. Kars 32°C, Elazığ 38°C, Hakkari 35°C.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneşli ve sıcak. Sıcaklıklar 40-41°C. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı.

Yozgat’ta İse Hafta Boyunca Hava Tahminleri Şu Şekilde

Yozgat’ta bu hafta genel olarak yazın sıcak etkisi sürüyor. Hafta sonu, özellikle 23–24 Ağustos’ta, gündüz sıcaklıkları 32 °C’ye, geceleri ise 14 °C civarına ulaşarak parlak güneşli bir hava olması bekleniyor. Hafta başında, 25 Ağustos Pazartesi, bir nebze serin bir havayla karşı karşıya kalacağız, gündüz sıcaklığı 23 °C, gece sıcaklığının ise 13 °C civarında seyretmesi bekleniyor. Takip eden günlerde (26–27 Ağustos) hava güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olurken, gündüz 24–25 °C, gece 10–11 °C dolayında sıcaklıklar görülüyor. Hafta 28–29 Ağustos günlerinde ise sıcaklıklar yeniden artarak gündüz 26–30 °C, gece 11–13 °C aralığına çıkarak yaz sıcaklığı tekrar etkisini gösterecek.

Yozgat hafta sonunu bol güneş ve yüksek sıcaklıklarla kapatarak, hafta ortasında kısa süreli serinleme yaşıyor.