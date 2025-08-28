Güncel verilere göre, Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar gerilerken, iç bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Yozgat’ta Sağanak Yağış Olacak MI?

Bunların haricinde kalan bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Yozgat’ta ise sıcaklıklar günden güne düşerken bu hafta sağanak yağış beklenmiyor.

İşte Yozgat'ta Hava Durumu: