Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Samsun çevresi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normalleri civarına döneceğini bildirirken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurt genelinde kademeli olarak artarak mevsim normallerine döneceğini açıkladı. Rüzgârın Marmara ve Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli eseceği, diğer bölgelerde ise hafif ve orta şiddette seyredeceği tahmin ediliyor.