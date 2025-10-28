Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji’nin günlük hava durumu raporuna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye ve Adana’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı bölgelerde sıcaklıkların 5 ila 7 derece birden düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yetkililer, özellikle Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu ile Ankara’nın kuzey ve batısı ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

MGM’den yapılan açıklamada, “Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak

Rüzgarın; Marmara’nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerinden; Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Yetkililerden Uyarı

Valilikler, belediyeler ve AFAD ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuzda. Uzmanlar, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji, hava durumundaki güncel gelişmelerin yakından takip edilmesini ve vatandaşların resmi uyarılara göre hareket etmelerini istedi.