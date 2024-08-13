Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid Meteor Yağmuru'' Akdağmadeni'nden net bir şekilde gözlemlendi.

Yapılan ölçümler sonucunda ülkenin en karanlık gökyüzü noktalarından birisi olan Akdağmadeni astrofotoğrafçılar ve yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruna şahit olmak isteyen vatandaşlar farklı noktalarda meteor yağmurunun görsel şölenine tanıklık etti.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni Belediyesi olarak yürütülen proje kapsamında ülkemizde çok az sayıda bulunan ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’ projesinin bir yenisini ilçemize kazandırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Işık kirliliği açısından Türkiye'nin en karanlık noktalarından birisi olan Akdağmadeni ormanlarında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projeyle birlikte sadece astronomi meraklılarını değil, doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Akdağmadeni'nde buluşturacağız. İnanılmaz coğrafyasında barındırdığı değerler ve doğasıyla insana huzur veren Akdağmadeni'nde gelecek yıl düzenleyeceğimiz ‘Perseid Meteor Yağmuru’ izleme etkinliğinde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.