Her yıl Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan toz ve taş parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Bilim insanlarının verilerine göre, bu dönemde saatte 60 ila 100 meteor atmosfere girerek adeta gökyüzünde ateşten izler bırakıyor.

Gece boyunca Akdağmadeni’nin farklı noktalarından vatandaşlar, ışık kirliliğinden uzak alanlara giderek bu eşsiz doğa olayını takip etti. Özellikle Nalbant bölgesi, gökyüzü gözlemi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yer oldu. Fotoğraf tutkunları ise uzun pozlama tekniği ile meteor yağmurunun etkileyici görüntülerini ölümsüzleştirdi.

Gökyüzü altında gerçekleştirilen gözlem etkinliği, katılımcılara hem yaz gecesinin serinliğini hissetme hem de doğanın sunduğu büyüleyici manzarayı izleme imkânı sundu.

Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

Perseidler, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve küçük taş parçacıklarının, Dünya’nın yörüngesi üzerinde ilerlerken atmosfere yüksek hızlarla girmesiyle oluşur. Atmosfere giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak gökyüzünde parlak izler bırakır. Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen bu olay, aslında gökyüzünde saniyeler içinde gerçekleşen bir yanma sürecidir. Perseid meteor yağmuru, en parlak ve en sık görülen gök olaylarından biri olması nedeniyle her yıl merakla beklenir.