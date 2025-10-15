Mete Belovacıklı, 1962 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Sinopludur.

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Belovacıklı, gazetecilik kariyerine 1985’te Türk Haberler Ajansı’nda başladı.

Aynı yıl Milliyet Gazetesi’ne geçerek 10 yıl boyunca muhabirlik, parlamento büro şefliği ve haber koordinatörlüğü gibi görevlerde bulundu.

1999’da CNN Türk’ün kuruluşunda yer aldı ve Haber Müdürlüğü ile Ankara Temsilciliği yaptı.

Cafe Siyaset programını sunarak kariyerinde ilerleyerek geniş kitlelere ulaştı.

Posta Gazetesi Ankara Temsilciliği, Turkish Daily News ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2016-2023 yılları arasında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Belovacıklı, 2023’te kendi isteğiyle bu görevden ayrıldı.

Belovacıklı kariyer hayatına, Ata TV’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak kariyerine devam ediyor.

Mete Belovacıklı'nın eşi veya çocuklarına dair kamuoyuna açık kesin bir bilgi bulunmuyor.