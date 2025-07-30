Ray-Ban ve Meta iş birliğiyle yapılan Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri, bu sene ilgi çeken ticari başarı gerçekleştirdi.

Satış gelirinin üç katına çıkması, yalnızca ürün başarısıyla sınırlı değil aynı zamanda giyilebilir teknoloji pazarının hızla büyüdüğünü de kanıtladı.

Eylül ayında söylenen resmi açıklamada Meta ve EssilorLuxottica, önümüzdeki on yıl sürece çok nesilli akıllı gözlükler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Bu iş birliğinin uzun vadeli ve istikrarlı biçimde sürdürüleceği bildirildi.

Akıllı gözlüklerin, günlük kullanımın dışında sağlık, iletişim ve bilgi erişimi gibi alanlarda daha fazla yer alması hedefleniyor.

Meta’nın akıllı saat sektörü alanın da çalışmaları da sürüyor. Şirket, bu alanda Apple Watch’a doğrudan rakip olabilecek bir ürün çıkaracağı konuşuluyor.