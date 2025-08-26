23 Mart 1981 doğumlu olan Mesut Süre, 2025 itibarıyla 44 yaşındadır.

Ünlü komedyen Bursa doğumludur. Eğitim hayatının büyük bölümünü burada geçiren Süre, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde tamamlamıştır.

Mesut Süre, Türk radyocu, stand-up sanatçısı, içerik üreticisi ve yazardır.

Mesut Süre, kariyerine radyo programcısı olarak adım attı. Radyo D, Karma Türk FM ve Rock FM gibi kanallarda çalıştı.

2007 sonrası Rock FM’de sunduğu “Sabah Problemi” ve ardından “Rabarba” programıyla geniş bir dinleyici kitlesi edindi.

O İddia Ne?

Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında bir kadın suçlamalarda bulundu.

Yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını iddia eden kadın sosyal medyadaki paylaşımında, "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim. O yemeği unutamıyorum" ifadelerine yer verdi.