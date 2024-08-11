Mesut Kösedağı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mesut Kösedağı kimdir? İşte detaylar…

MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Kamu Yönetimi alanında lisans derecesini aldı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolu'na üye olarak adım attı. 2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolu Başkanlığı'na seçildi ve ardından 2005'te İstanbul İl Gençlik Kolları Yöneticiliği görevini üstlendi. 2007-2010 yılları arasında CHP Kadıköy Ana Kademe Yöneticiliği görevini yürüttü. 2014 yılında yapılan ön seçimlerin ardından Kadıköy Meclis Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini üstlendi. 2019 Yerel Seçimleri'nde ise İstanbul'u tekrar kazanan ekibin bir parçası olarak görev aldı. Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği ve daha sonra CHP Grup Sözcülüğü görevlerini üstlendi.

Mesut Kösedağı, 4 Nisan 2024 itibariyle CHP’nin Kadıköy Belediyesi başkanıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan Mesut KÖSEDAĞI, İngilizce bilmektedir. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.