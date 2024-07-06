Mesud Pezeşkiyan kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

İran'da yapılan 14. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemedi. Bu durum, reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili'nin ikinci tura kalmasına yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte, Mesud Pezeşkiyan hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Mesud Pezeşkiyan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te İran'ın Mahabad kentinde doğdu. İranlı Türk bir ailenin çocuğu olan Pezeşkiyan, adını Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan soyadıyla aldı. Tıp eğitimini Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Pezeşkiyan, 1980-1988 yılları arasında gerçekleşen İran-Irak Savaşı'nda hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.

1985 yılında pratisyenlik kursunu tamamlayan Pezeşkiyan, savaş sonrası eğitimine devam ederek Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisasını yaptı. 1993 yılında İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını aldıktan sonra kalp cerrahisi uzmanı olan Pezeşkiyan, 1994-1999 yılları arasında Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeri, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atanmasıyla başladı. 2001 yılında Sağlık Bakanı olarak görevine devam eden Pezeşkiyan, bu görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2008 yılında yapılan genel seçimlerde Tebriz Milletvekili olarak meclise giren Pezeşkiyan, o tarihten bu yana beş dönem boyunca Tebriz'i temsil etti.

2016 yılında İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl görev yapan Pezeşkiyan, 2013'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu yaptı ancak daha sonra adaylığını geri çekti. 2021'deki seçimlerde ise adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi.

Son olarak, 1 Mart'ta yapılan milletvekili seçimlerinde Tebriz'den birinci sırada meclise girmeyi başaran Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrasında 1 yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimi için reformistlerin tek adayı olarak yarışıyor.