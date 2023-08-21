Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Eren Kaya’nın Hukuk Fakültesini kazandığını söyledi.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Aksoy, “Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencimiz Eren Kaya Hukuk Fakültesini kazanarak hem bizleri hem de ailesini mutlu etmiştir. Meslek Lisesinden mezun olup böylesi önemli başarı elde etmiş olması okulumuzda verilen eğitimin göstergesi olmuştur. Başta öğrencimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve ailesini tebrik ediyor, başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan