Restorasyon ve konservasyon laboratuvarında görevini sürdüren bir güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde mesai arkadaşı tarafından ölü halde bulundu. İlk belirlemelere göre güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybettiği değerlendirildi

Nevşehir’de restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yürütüldüğü kurum binasında görev yapan bir güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay, Kapadokya Alan Başkanlığı ile aynı binayı paylaşan Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda gerçekleşti.

Sabah nöbet değişimi için binaya gelen güvenlik görevlisi, kapının içeriden kilitlendiğini fark etti. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden yanıt alamayan görevli, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Olay yerine kısa zamanda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapı açıldıktan sonra ekipler binaya girdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede güvenlik görevlisi Ömer T. (44), binanın lavabo bölümünde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendirildi.

Ömer T.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.