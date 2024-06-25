Merve Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler merak edilmektedir. Merve Yıldırım, 15 Kasım 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Özel Marmara Radyo TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi'nden ve Maltepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Haber muhabiri ve televizyon programı sunucusu olarak çalışmaktadır.

Kariyerine Lise 2. sınıftayken Atv Haber'de staj yaparak adım atan Merve Yıldırım, staj sürecinde diksiyon ve İngilizce eğitimi almıştır. Stajını tamamladıktan sonra Star TV Magazin Servisi'nde muhabir olarak görev yapmıştır.

Kültür, sanat ve magazin alanlarında kendisini geliştirmiş ve çeşitli röportajlar yapmıştır. Daha sonra Kanal D Magazin ve TRT Müzik'te sunuculuk ve spikerlik kariyerine devam etmiştir.

Haber sunuculuğu yaparken yazılı metin olmadan ve doğaçlama konuşarak haberleri aktardığını belirten Merve Yıldırım, muhabirlik kariyerini 8 yılı aşkın bir süredir sürdürmektedir.

25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren FOX TV'de sunduğu "Benden Söylemesi" adlı programıyla tanınan Merve Mina Yıldırım, sabah saatlerinde yayınlanan "Çalar Saat Hafta Sonu" programıyla da izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Bu programda güne dair önemli haberleri ve konuları ele almaktadır, izleyicilere güne dair bilgiler sunmaktadır.