Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın, eski dansçısı Merve Atalar tarafından açılan dava ile kamuoyunun gündemine oturdu. Atalar, 2011-2019 yılları arasında Akalın’ın sahne ve klip performanslarında görev aldığını, bu süreçte sigortasız çalıştırıldığını, maaşının eksik ödendiğini, yıllık izin haklarından mahrum bırakıldığını ve son olarak da Akalın’ın koruması tarafından darp edildiğini iddia etti.

Merve Atalar Kimdir, Akalın’la Ne Zaman Çalıştı?

Davacı Merve Atalar, 2011 yılında başladığı dans kariyerinde uzun yıllar boyunca Demet Akalın ile sahne aldı. 2019 yılına kadar süren bu iş ilişkisinde hiçbir şekilde sigortalı çalıştırılmadığını öne süren Atalar, konser başına 800 TL, klip başına 3.000 TL ve asgari ücret düzeyinde maaş aldığını belirtti. Ancak bu ücretlerin elden ve eksik olarak ödendiğini iddia etti.

Darp ve Mobbing İddiası

Atalar’ın iddialarına göre, 2018 yılında bir konserde, Demet Akalın’ın koruması tarafından darp edildi. Ayrıca sahne arkası süreçte sistematik mobbinge maruz kaldığını da dile getirdi. Dava dilekçesinde, psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel şiddet gibi unsurların da yer aldığı belirtildi.

Demet Akalın İddiaları Reddetti

Demet Akalın cephesi ise suçlamaları tümüyle reddetti. Akalın’ın avukatı, Atalar’ın hiçbir zaman işçi statüsünde çalışmadığını, konser ve klipler için bağımsız olarak “eser sözleşmesi” kapsamında görev aldığını savundu. Ayrıca iddiaların hak düşürücü süreyi aştığı gerekçesiyle hukuken geçersiz olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme Kararı Ne Oldu?

İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi, ilk incelemede Merve Atalar’ın sunduğu delilleri yetersiz buldu ve davayı reddetti. Ancak Atalar, kararı istinaf yoluyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin eksik inceleme yaptığını, tanık dinlemediğini ve kamera kayıtları gibi somut delilleri araştırmadığını belirterek kararı bozdu.

Yeni Duruşmada Neler Olacak?

Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yeni süreçte mahkemenin, konser kamera kayıtlarını, sahne organizatörlerini ve diğer tanıkları dinlemesi bekleniyor. Mahkeme ayrıca, taraflar arasında gerçekten bir hizmet ilişkisi mi, yoksa bağımsız bir eser sözleşmesi mi bulunduğunu ayrıntılı şekilde inceleyecek. Dava sonucunda Demet Akalın’ın, Atalar’a tazminat ödeme yükümlülüğü olup olmayacağı netleşecek.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Dava süreci hem magazin basınında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Demet Akalın sigortasız mı çalıştırdı?”, “Merve Atalar kimdir, neden dava açtı?”, “Dansçılar sanatçılarla nasıl çalışıyor?” gibi sorular arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasına girdi.