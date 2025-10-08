Oyuncu Mert Yazıcıoğlu da ünlülere düzenlenen operasyonda adı geçen isimler arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon yapıldı.

İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Aralarında Dilan Polat , Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ,Hadise Açıkgöz , Berrak Tüzünağaç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin ,Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Mert Yazıcıoğlu Kimdir?

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğan Yazıcıoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Eğitimi sırasında oyuncu olmaya karar verdi ve işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimlerine başladı.

Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. Dedemin İnsanları adlı filmde kısa bir sahnede görünen oyuncu, daha sonrasında Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. Bu dizide oynarken aynı zamanda oyunculuk eğitimlerine de devam etti.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynayan Yazıcıoğlu, 2023-2025 yıllarında iki sezon boyunca Kızıl Goncalar adlı dizide Cüneyd Güneş karakterini canlandırdı.

Mert Yazıcıoğlu son olarak Kuruluş Orhan dizisinde rol alacak.