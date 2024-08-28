İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mert Gür, Ağustos 2022'den itibaren ABD'deki University of Pittsburgh Tıp Fakültesi'nde bir yıl süreyle misafir doçent öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Gür, uluslararası akademik çalışmalarını bu süre zarfında sürdürüyor.

DOÇ. DR. MERT GÜR KİMDİR?

1983 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan Mert Gür, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından Koç Üniversitesi'nde Makina Mühendisliği yüksek lisans programına başladı ve ardından Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında doktora yaptı. 2010 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra, ABD'deki University of Pittsburgh Tıp Fakültesi'nde Hesaplamalı Biyoloji ve Sistem Biyolojisi Bölümü'nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Akademik kariyerini çeşitli üniversitelerde misafir bilim insanı ve öğretim üyesi olarak sürdürdü.

İTÜ'DEKİ GÖREVLERİ VE İDARİ SORUMLULUKLARI

2015 yılında İTÜ Makina Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Gür, 2021 yılında doçent unvanını aldı. İTÜ'deki görev süresi boyunca, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Makina Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi önemli idari pozisyonlarda bulundu. Ayrıca, İTÜ'de çeşitli komisyon ve kurullarda üyelik yaparak, üniversitenin akademik ve idari yapısına katkı sağladı.

BİLİMSEL PROJELER VE AKADEMİK BAŞARILAR

Mert Gür, İTÜ'de görev yaptığı süre boyunca ulusal ve uluslararası birçok projeye liderlik etti. 2015-2022 yılları arasında, UC Berkeley, University of Pittsburgh, UC Davis gibi prestijli üniversitelerle işbirliği içerisinde TÜBİTAK, TÜBA ve Avrupa Birliği destekli projeleri başarıyla tamamladı. Halen, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve ABD destekli çeşitli projelerde yürütücülük yapmaktadır.

Gür'ün prestijli dergilerde yayımlanmış 35 makalesi ve bilim dünyasında saygın ödülleri bulunuyor. 2015 yılında TÜBİTAK tarafından Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı ile ödüllendirilen Gür, 2016 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) layık görüldü. 2022 yılında ise TÜBİTAK'ın Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ödül aldı.

Doç. Dr. Mert Gür, uluslararası alanda elde ettiği başarılar ve yürüttüğü projelerle Türkiye'nin akademik dünyasına önemli katkılar sağlamakta, İTÜ ve Türkiye'nin bilimsel alandaki temsilciliğini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.