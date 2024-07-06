Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen “Gençlik Kampları” kapsamında Yozgatlı gençler Mersin Fatih Sultan Mehmet kampına gitti.

Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Gençlik Kampları” kapsamında gençler Mersin Fatih Sultan Mehmet kampına gönderildi.

Katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan “Gençlik Kampları” Yozgatlı gençlerin kendilerini geliştirmesine imkan sunuyor.

Gerçekleştirilen kampa katılan gençlere, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de veriliyor.

Mersin Fatih Sultan Mehmet kampına giden Yozgatlı gençler, kamp kapsamında güzel vakit geçirip güzel güzel anılar biriktirecek.