İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş LGS tercih danışmanlığı süreçlerini gözlemlemek, istişarelerde bulunmak için Fatih Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Sürecin verimliliği için tavsiyelerde bulunan Müdür Yoldaş, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurum ziyaretini sonlandırdı.

Tercih Danışmanlığı Merkezi’nde danışmanların, tercihlerinde öğrencilere rehber olacağını söyleyen Müdür Yoldaş, tercih danışmanlığı süresince öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik edileceğini bildirdi.

Tercih danışmalığı hakkında açıklamada da bulunan Yoldaş, “Tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin koşulları detaylı olarak aktarılacak. Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanacak. Öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla sağlanacak. LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak” dedi. Ahmet Ayverdi