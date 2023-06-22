Başkan Suntay, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın liderliğinde partimizi gelecek hedeflerine taşımak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Suntay yaptığı açıklamada; Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan’ın tavsiyeleri sonucunda, liderimiz genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın onayları ile Yozgat Merkez İlçe Başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri olarak atamamız gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi teşkilatlarında sadakatle hizmet etmeye ve partimizi gelecek hedeflerine taşımaya azmettik. İl Başkanımızın talimatları ile Yozgat’ta yapılacak her hizmetin ve projenin başarıya ulaşmasında, üzerime düşen her görevi eksiksiz yapmaya niyet ettik. Yozgat’ımıza hayırlara vesile olmasını dilerim yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik eder başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi