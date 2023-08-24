Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkaran banka, bu kez piyasaların yüzde 20 beklentisininin üzerinde bir rakam açıkladı.

Merkez Bankası, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltti. İGF