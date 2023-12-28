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Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Aralık ile biten haftada 2 milyar 925 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Aralık ile biten haftada 2 milyar 925 milyon dolar artarak 145 milyar 453 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 158 milyon dolar artarak 95 milyar 399 milyon dolardan 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 22 Aralık haftasında 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara yükseldi.