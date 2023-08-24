27,21 TL'den başlayan güne başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 25'e çıkarması sonrasında 26,64'e kadar düştü. Güne 29,676 TL'den başlayan Euro ise, 28.99'a kadar geriledi. İGF

An itibariyle piyasalarda son durum