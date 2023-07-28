Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan ve boşlan Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İGF