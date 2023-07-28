Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan ve boşlan Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İGF
Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan ve boşlan Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İGF
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