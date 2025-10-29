Sipay, Vepara ve Fzypay’ın ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri durduruldu. Bununla birlikte sektörde geçici durdurma uygulanan şirket sayısı 9’a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurdu.

Faaliyet İzinleri Askıya Alındı

Resmî açıklamaya göre her üç kuruluşun da 6493 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri askıya alındı.

TCMB’nin son kararlarıyla birlikte, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirketlerin sayısı 9’a yükselmiş oldu.

Bu kapsamda faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan veya TMSF kayyımlığı atanan şirketler aşağıdaki şekilde sıralandı:

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. – 14 Mart 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı.

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Papara Elektronik Para A.Ş. – 27 Mayıs 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı.

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.





Faaliyet İzni İptal Edilen Elektronik Para Kuruluşları

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.