Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde "KKM Hesaplarından Çıkış" başlıklı bir analiz yayımlandı.

TCMB'de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş, uzman yardımcıları olarak görev yapan Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ve araştırmacı olarak görev yapan Muhammed Akif Dokumacı tarafından Blog yazısı kaleme alındı.

Merkez'in 2025 yılı Para Politikası Metni'nde yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırmayı hedeflediği hatırlatılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefledi. Bu kapsamda tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında sonlandırıldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri sonlandırılarak bu hedef tamamlanmış oldu."

Bakiye Kademeli Olarak Azaldı

İki yıldır devam eden bu süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığı kaydedilen analizde "KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makro ihtiyati araç setini oluşturdu" denildi.

Yazıda, 2023 yılı ortasında 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesinin atılan adımlarla 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerilediği belirtildi.

KKM Bakiyesi Süreç İçerisinde Nasıl Azaldı?

KKM bakiyesinin süreç içerisinde azalmasında etkili olan ve KKM yerine TL fonlamanın tercih edilmesi için atılan adımlara da yer verilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi. KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarı, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç oldu. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranları kademeli olarak aşağı yönlü revize edildi ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajı sonlandırıldı."

Yazıda sıkı para politikasına ek olarak atılan bu adımlarla birlikte TL mevduatın cazibesi korunurken KKM hesaplarından çıkışın hızlandığı ve bu hesaplardan dövize yönelimin sınırlı kaldığı vurgulandı.

Mudinin KKM tercihinde belirleyici olan döviz kurundaki oynaklığın azalmasının da KKM ile TL mevduat arasındaki getiri makasını TL lehine açtığı kaydedilerek "19 Ağustos 2025 itibarıyla; KKM payı yüzde 1,8’e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı" denildi.

Aralık 2025'te Tüm Vadeler Bitiyor

Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olmasının ürünün sonlandırılması için şartları oluştuğunu gösterdiği kaydedilen analizde KKM'lerin vadesine göre bitecek tarihleri de verildi.

Yazıda enflasyon ana eğiliminde gerçekleşen gerilemenin ve TL mevduatın cazibesinin KKM’den çıkışı desteklediği kaydedildi.

Analiz "KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı" ifadeleriyle sonlandırıldı.