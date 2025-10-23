Banka, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekti. Faiz oranındaki düşüş, piyasa beklentileriyle paralel şekilde gerçekleşti. Diğer faiz oranlarında da indirime gidildi

Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e düşürdü.

“Enflasyonda Ana Eğilim Yükselişte”

Karar metninde, enflasyonda ana eğilimin arttığına vurgu yapıldı. TCMB, son dönemdeki verilerin talep koşullarının dezenflasyonist seviyede kaldığını ancak sürecin yavaşladığını belirtti. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğu ifade edildi.

“Sıkı Para Politikası Kararlılıkla Sürecek”

Banka, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, politika faizine ilişkin kararların enflasyonun seyri ve beklentiler doğrultusunda, dezenflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde belirleneceği bildirildi. Ayrıca, enflasyon görünümünde belirgin sapma olması durumunda para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceği kaydedildi.

“Parasal Aktarım Mekanizması Güçlendirilecek”

TCMB, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülmeyen gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati önlemlerle destekleneceğini açıkladı. Banka, likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edeceğini ve likidite yönetim araçlarının etkin biçimde kullanılacağını belirtti.