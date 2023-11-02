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Son dönemde Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı yaşamasıyla birlikte, uzun bir süredir 500 TL'lik banknot basılacağına dair spekülasyonlar gündemdeydi. Bu konuyla ilgili resmi açıklama, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yapıldı.

Uzun süredir merakla beklenen konu hakkında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, net bir açıklama yaparak, "500 lira banknotunun basılması zorunlu değil" dedi.

Erkan, 2023 yılının 4. Enflasyon Raporu'nu sunmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu kapsamda, "500 TL'lik banknot basılacak mı?" şeklindeki iddialara açıklık getirdi.

Erkan, "5 liralık madeni para konusunda bir çalışmamız şu an için bulunmuyor. Darphane tarafından 5 lira hatıra parası basılmıştır. Ancak bu hatıra para, mevcut piyasadaki diğer para birimlerini değiştirecek anlamına gelmez. 500 TL'lik banknotun basılması gibi bir zorunluluk da söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Bu açıklamayla birlikte, 500 TL'lik banknotun basılması konusundaki spekülasyonlar resmi olarak yanıt bulmuş oldu.