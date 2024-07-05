UEFA, Merih Demiral'a iki maç ceza verdi. TFF ve Merih Demiral, itiraz için CAS'a gitme kararı aldı. UEFA, iki maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarının da kaldırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı. Olayın ardından UEFA'dan işaret hakkında soruşturma açıldığını paylaştı. Açıklamada, Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı belirtilmişti.

“TÜRKLÜKLE ALAKALI ÇOK MUTLUYUM”

Merih sevincinin sosyal medyada gündem olması sonrası konuya açıklık getirmişti. Demiral, “Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum” demişti.

BELLİNGHAM 1, MERİH'E 2 MAÇ CEZA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanan maçta attığı gol sonrası cinsel organını rakip kulübeye göstermesi nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 1 maç men ceza verilirken, Merih Demiral’in bir bozkurt işaretine, 2 maç ceza verilmesi dikkat çekti. Ayrıca Jude Bellingham'a 1 maç men cezası da ertelendi. Demiral için çıkacak karar ise merakla bekleniyor.