İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan operasyon düzenlenerek ünlü isimler gözaltına alındı.

Meriç Aral Kimdir?

17 Kasım 1988 tarihinde doğan Meriç Aral, avukatlık yapan bir ailenin çocuğudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olurken yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim görmüştür. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. 2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol alarak tanındı.

Meriç Aral Evli Mi?

Meriç Aral, Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile evlendi.

Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün sabah saatlerinde başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü gözaltına alındı. Aralarında Meriç Aral’ında yer aldığı isimler uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek suçlarından sorgulanacak.