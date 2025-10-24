Gelişmenin ardından gözler yeniden Merdan Yanardağ’ın yaşamına ve kariyerine çevrildi. Peki, Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

1959 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen Merdan Yanardağ’ın nüfus kayıtlarındaki doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak geçiyor.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yanardağ, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (bugünkü Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Maltepe Üniversitesi’nde ise sosyoloji doktorası yaptı.

Gençlik Yıllarında Aktif Siyaset

1970’li yılların siyasal hareketliliği içinde gençlik örgütlerinde yer alan Yanardağ, üniversite döneminde çeşitli öğrenci oluşumlarında yöneticilik yaptı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında tutuklanan Yanardağ, bu süreci siyasetin toplumsal etkilerini yakından gözlemleyerek geçirdi.

Gazetecilik Kariyerinin Başlangıcı

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak adım atan Yanardağ; Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem ve Aydınlık gibi gazetelerde muhabirlikten editörlüğe, haber müdürlüğünden genel yayın koordinatörlüğüne kadar farklı görevlerde bulundu.

Ayrıca haftalık Söz dergisinin de kurucuları arasında yer alarak Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Sendika ve Siyasi Hareketlerde Aktif Rol

1989-1992 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

BSP ve ÖDP’nin kurucularından biri olan Yanardağ, her iki partide de Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

2014 yılında ise Birleşik Haziran Hareketi’nin çağırıcıları arasında yer alarak Türkiye Yürütme Kurulu’nda görev aldı.

Ekranların Tanıdık Yüzü

Görsel medyaya 1994’te HBB televizyonuyla adım atan Yanardağ, ilerleyen yıllarda Kanal-e, Kanal 6, atv gibi kanallarda haber programları hazırlayıp sundu.

2004-2009 yılları arasında Kanaltürk’ün kurucuları arasında yer aldı ve “5. Boyut” adlı programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Kanal Biz ve Ulusal Kanal’da da aynı programı sürdürdü.

Yurt Gazetesi ve Tele1 Dönemi

2011 yılında Yurt Gazetesi’ni kurarak Genel Yayın Yönetmenliği, yazarlık ve başyazarlık görevlerini üstlendi.

Aynı dönemde “Bağımsız” dergisini çıkararak haber analiz içeriklerine imza attı.

Kasım 2015’te ABC Gazetesi’ni kurdu ve halen yazılarını burada sürdürüyor.

2017’den bu yana ise Tele1 TV’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

Ekranlarda “18 Dakika”

Yanardağ, gazeteci-yazar Emre Kongar ile birlikte Tele1 ekranlarında yayınlanan “18 Dakika” programında gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Ayrıca konferans, panel ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer alıyor; Türkiye’nin pek çok yerinde medya, siyaset ve demokrasi konularında görüşlerini paylaşıyor.