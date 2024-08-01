Meral Kaplan, son zamanlarda sosyal medyanın ve magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi. Ancak, bu ünlü ismin kimliği, yaşı ve doğum yeri hakkında hâlâ net bilgiler bulunmuyor. Merak edilen bu detaylar, Meral Kaplan’ın etrafında oluşan gizemli hava ile ilgiyi daha da artırıyor. Eğer Meral Kaplan hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu gizemi çözmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar haberimizde.

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversiteyi bitirip İstanbul'a geldikten sonra diksiyon ve spikerlik eğitimleri aldı. Bu eğitimler, Kaplan'ın medya ve oyunculuk kariyerinde önemli bir rol oynadı.

OYUNCULUK KARİYERİNDE İLK BAŞARILAR

İstanbul'a geldikten sonra, oyunculuk kariyerine adım atan Meral Kaplan, ilk olarak çeşitli oyuncu koçlarından eğitim aldı. Özellikle 2006 yılında yayınlanmaya başlayan "Sevda Çiçeği" dizisinde canlandırdığı Nazan karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. Kaplan, bu diziyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve beğenildi.

Kaplan, "Yağmurdan Sonra" dizisinde Gülçin karakterini, "Adab-ı Muaşeret" filminde ise Yeliz karakterini canlandırarak başarılı performanslar sergiledi. Ayrıca, "En En Son Babalar Duyar", "Ateşten Kağıtlar", "Gecekondu" gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

ÖZEL HAYATI VE MEDYA KARİYERİ

2011 yılında iş adamı Erhan Kiani ile evlenen Meral Kaplan, 2015 yılında bir kız çocuk sahibi oldu. Ancak çift, 2018 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

Kaplan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok magazin programında da sunuculuk yaptı. Şu anda Fox TV'de yayınlanan "Süper Kulüp" isimli magazin programının sunuculuğunu üstleniyor. Önceki yıllarda, "Düş Yakamdan", "Hepsi 1" ve "Çılgın Kanal" gibi dizilerde, "Kutsal Damacana", "Adab-ı Muaşeret" ve "Laz Vampir Tirakula" gibi sinema filmlerinde rol aldı.

EĞİTİM VE GELİŞİM SÜRECİ

Meral Kaplan, Trakya Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek özel bir eğitim merkezinden diksiyon ve spikerlik diploması aldı. Akademi Hayat ve Plato oyunculuk okullarını tamamladıktan sonra, Murat Göksu, Hasan Şahin, Turgay Tanülkü ve Ayla Algan gibi ünlü oyuncu koçlarından özel dersler aldı.