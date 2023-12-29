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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne olumlu bir başlangıç yaparak yüzde 0,26'lık bir artışla 7.415,27 puandan açıldı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,93 puanlık bir artışla yüzde 0,26 değer kazanarak 7.415,27 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi ise yüzde 0,25'lik bir artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile bilişim sektörü olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,39'lik bir düşüşle spor sektörü oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87'lik bir değer kazancıyla 7.396,34 puandan tamamladı.

Analistlere göre, küresel piyasalarda karışık bir seyir hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik olarak gelecek yılın mart ayında başlayabileceği öngörüleri hala güçlü bir şekilde devam ediyor.