Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ÖTV indirimi ve hurda teşviki yasası ile birlikte, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında yeni bir destek paketi de duyuruldu.

Yasa Meclisten Geçti Mi?

Sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlaması beklenen hurda teşviki yasası henüz Meclis'ten geçmedi. Çeşitli partiler tarafından sunulan teklifler, şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, 20 veya 25 yaş üzeri araçların hurdaya verilmesi karşılığında, yerli üretim sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi veya muafiyeti sağlanması planlanıyor.

Resmi Gazete’de Yayımlanması Bekleniyor

Bu yasanın kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi, ancak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla mümkün olacak.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bu program, özellikle 3 veya daha fazla çocuğu olan aileleri hedefliyor. Programın temel amacı, yerli otomotiv sanayini güçlendirirken, düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak. Bu kapsamda, ailelere uzun vadeli, düşük faizli veya faizsiz finansman imkanları sunulması hedefleniyor.

Programın Başvuru Şartları Ne?

Program henüz yürürlüğe girmediği için kesin başvuru şartları tam olarak netleşmedi. Ancak edinilen bilgilere göre, başvuru yapacak kişilerde aşağıdaki koşulların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az 3 çocuk sahibi olmak.

Düşük gelir grubunda yer almak ve belirli sosyal destek kriterlerini karşılamak.

Daha önce üzerine kayıtlı bir otomobil bulunmaması (ilk defa araç sahibi olacaklar).

Program kapsamında destek verilecek yerli üretim araçlardan birini tercih etmek.

Başvuruların ne zaman başlayacağı ve detaylı şartlar, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulacak.