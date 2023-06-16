Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın aklına takılan sorulara açıklık getiren yetkililer, bu kez de “Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi” ve “Kurban ibadetinin İslam dinindeki yeri nedir” sorularına cevap verdi.

“KURBAN NAMAZI YOK”

Yetkililer kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi sorusuna, “Kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete Şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir” şeklinde cevap verdi.

“MEŞRU BİR İBADET”

Kurban ibadetinin İslam dinindeki yeri ile ilgili de konuşan yetkililer, “Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir” dedi. Melike Aslı Arslan