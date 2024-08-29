Ömer Öngüt, Türkiye'nin tanınmış dini liderlerinden biri olarak bilinir ve özellikle cemaatlere karşı yürüttüğü mücadelesi ile dikkat çeker. ‘Ergenekon İddianamesi’ ve ‘Balyoz Operasyonu’nda adı geçen Öngüt, Hakikatçılar Tarikatı'nın Şeyhi olarak tanınır. 1927 yılında Yugoslavya'da doğmuş, 83 yaşında Sakarya'da vefat etmiştir.

Öngüt, uzun yıllar Hakikat Yayınevi tarafından yayınlanan Kur’an-ı Kerim Meali ve diğer birçok kitabıyla tanınmıştır. Ayrıca, 'Kalplerin Anahtarı Külliyatı' adlı 31 ciltten oluşan bir eser de kaleme almıştır. Din alimleri tarafından eleştirilen görüşleriyle de bilinen Öngüt, kamuoyunda özellikle organ bağışıyla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla hatırlanır. Öngüt, organ bağışının dini açıdan sorunlu olduğunu belirterek, "Organ bağışlayan boynunda halkayla cehennemde yanacak. Nakle izin veren Diyanet katliama ortak oldu" demişti.

Ömer Öngüt’ün adı, ‘Ergenekon İddianamesi’nde, "İskender Evrenesoğlu ve Ömer Öngüt gibi kişiler medyatik eylemler yapacak ve kamuoyunda benzer gruplarla özdeşleştirilecektir" şeklinde geçmiştir. Bu iddiaları Öngüt kesinlikle reddetmiştir. Ayrıca, Albay Dursun Çiçek imzalı ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nda, Öngüt, Adapazarı'nda cemaat toplayan kişiler arasında yer almıştır.

Öngüt’ün dergahı Adapazarı’nda bulunur ve 2010 yılında vefat eden Hakikat Vakfı Başkanı Ömer Öngüt’ün kabri, vefatından bir yıl sonra türbeye dönüştürülmüştür. Hem kendi cemaatine hem de diğer dini oluşumlara yönelik sert eleştirileriyle tanınan Ömer Öngüt, Türkiye'nin dini ve sosyal yapısında tartışmalı bir figür olarak kalmıştır.