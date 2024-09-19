1979 yılında Ankara'da doğan Yiğitbaşı, çocukluk dönemini ve ilköğretimini babasının kaymakamlık görevi dolayısıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçirmiştir.

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYER

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eğitim hayatı, babasının İçişleri Bakanlığı'nda idari görevlere atanmasıyla Ankara'da devam etmiştir. İlköğreniminden sonra, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamlayan Yiğitbaşı, yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yapmıştır. Yüksek lisans tezi, “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine olmuştur.

Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gerçekleştiren Yiğitbaşı, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle 2012 yılında doktor unvanını elde etmiştir. Akademik kariyerinde Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak devam etmiştir. Eğitim sürecinde Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği ve Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir.

YAYINLAR VE MEDYA KATKILARI

2016 yılında “Kalplerin Direnişi” isimli belgeseli, 15 Temmuz temalı olarak Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş ve TRT Belgesel kanalında yayınlanmıştır. 2018 yılında “Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım” isimli kitabı yayımlanmış, ayrıca “Dijital Çağda E-beveynlik” adlı TRT programının 13 bölümünü hazırlamıştır. Bu yayınlar, Yiğitbaşı'nın akademik ve medyadaki katkılarını pekiştirmiştir.

KAMU YÖNETİMİ VE BAKANLIK GÖREVLERİ

Yiğitbaşı'nın kariyerindeki önemli bir dönüm noktası 2019 yılında yaşanmıştır. Bu tarihte, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanmış, ardından 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bakanlık görevinde, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, şiddetle mücadele ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca, ülkemizde ve yurt dışında ailenin güçlendirilmesi ve eğitim yayın faaliyetleri konularında koordinasyon sağlamıştır.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ GÖREVİNE BAŞLANGIÇ

Kübra Güran Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 tarihinde Afyonkarahisar Valiliği'ne atanmış ve 18 Mayıs 2022 tarihinde görevine başlamıştır. Afyonkarahisar'da vali olarak yürüttüğü görevler, hem kamu yönetimi hem de bölgesel gelişim açısından önemli bir etki yaratmaktadır. Evli ve üç çocuk annesi olan Yiğitbaşı, geniş bir akademik ve idari tecrübeye sahip bir kamu yöneticisi olarak tanınmaktadır.