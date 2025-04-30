Tarikat, Sufi geleneğin önemli isimlerinden Şeyh Abdülkadir Geylani'nin manevi çizgisini takip ettiğini beyan etmektedir.

Menzil Cemaati'nin merkezi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Menzil Köyü’nde yer almaktadır. Bu köy, aynı zamanda tarikatın adını aldığı yerleşim yeri olmasıyla da dikkat çeker. Cemaate bağlı yüz binlerce kişinin bulunduğu tahmin edilirken, Menzil Şeyhi, bu topluluğun hem ruhani lideri hem de öğretici figürü olarak kabul edilmektedir.

Sufi anlayışı benimseyen tarikat, zikir, sohbet ve maneviyat temelli faaliyetleriyle Türkiye'deki dini yapılar arasında güçlü bir etki alanına sahiptir. Menzil Şeyhi ise bu yapının yönünü belirleyen en yetkili isim olarak öne çıkmaktadır.