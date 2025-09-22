Menzil Cemaati’nin önemli isimlerinden Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni Yozgat’a geliyor.

Semerkand Vakfı tarafından duyurulan programa göre, Menzil mesayihinden Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Yozgat’ta olacak.

Aşağı Çatak Mahallesi Aliefendi Camii yanı Öncül Sokakta bulunan Mostar Vakıf binasında düzenlenecek buluşmaya, il içi ve il dışından yoğun katılım bekleniyor.

Ziyaret programının ikindi namazı ile başlayacağını aktaran vakıf yetkilileri, namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapılacağını, gün boyunca vakıfta ikindi, akşam ve yatsı namazları, Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni ile birlikte eda edileceğini ifade ettiler.

Vakıf yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu manevi buluşmalara tüm halkın davetli olduğu bildirildi.