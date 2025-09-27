Menzil Cemaati’nin önemli isimlerinden Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni, bugün Yozgat’ta olacak. Semerkand Vakfı tarafından yapılan duyuruya göre ziyaret, Aşağı Çatak Mahallesi Aliefendi Camii yanı Öncül Sokak’ta bulunan Mostar Vakıf binasında gerçekleşecek.

Vakıf yetkililerinden edinilen bilgilere göre program, ikindi namazı ile başlayacak. Namazın ardından misafirlere yemek ikram edilecek. Gün boyunca vakıfta ikindi, akşam ve yatsı namazları, Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni ile birlikte kılınacak.

Semerkand Vakfı yetkilileri, yapılacak olan buluşmaya il içi ve il dışından yoğun katılım beklendiğini belirtirken, bu manevi buluşmalara tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

