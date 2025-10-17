Teklife göre, 2025 yılında saatlik 12 lira 80 kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2026’dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükseltilecek. Bu artış, yüzde 29,3’lük bir zam anlamına geliyor.

Özel Kalem ve Şoförlere Ek Zam

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil tüm personele, ayda 90 saate kadar fazla mesai ücreti saat başına 17 lira 60 kuruş olacak. Geçtiğimiz yıl bu rakam 13 lira 60 kuruş olarak uygulanıyordu.

Genel müdürlük merkez teşkilatında görevli şoförler için ise ayda 60 saate kadar aynı oranda fazla mesai ödemesi yapılacak.

Üst Düzey Yöneticilerle Çalışan Personele 17,60 TL

Bakanlık kurul başkanları, genel müdürler, vali, general, amiral, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personele, ayda 90 saate kadar saat başına 17,60 TL fazla mesai ödenecek. Aylık toplam fazla mesai süresi ise 450 saati geçemeyecek.

KYK ve Yurt Personeline 16,55 TL Ödeme

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, fazla çalışmaları nedeniyle izin kullanamayanlara ayda 90 saate kadar saat başına 16,55 TL ödeme yapılacak.

Milli Eğitim İdari Personeline 28,20 TL

Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, ayda 100 saati geçmemek üzere fazla mesai karşılığında saat başına 28,20 TL ödeme yapılacak.

Yurt İçi Gündelikler de Artıyor

Harcırah Kanunu kapsamında belirlenen yurt içi gündelik tutarları da yeni yılda artırıldı. Buna göre, 2025 yılında 715 TL olan TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının gündelik ücreti 925 TL’ye yükseltilecek.