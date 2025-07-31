Memurların 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecinde geri sayım sürüyor.

Görüşmelere ilişkin hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.

Şimdi gözler ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi.

Bakanı Vedat Işıkhan Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecine ilişkin, "Her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren, mali ve sosyal haklar kapsamında birçok konuyu, sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Herkes Toplantıda Olacak

Kamuda 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde takvim yarın başlayacak.

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde yetkili sendika Memur-Sen masada olacak.

Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun temsilcileri de memur ve emeklisini temsil edecek.

Zamlar Konuşulacak

Toplantıda memur ve emeklisi için istenen zam oranı ve yapılan çalışmalar masada olacak. Sosyal haklara ilişkin talepler de değerlendirilecek. İkinci görüşmenin tarihi belli olacak.

Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin, ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı nitelikte.