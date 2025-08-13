8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu işvereninin sunduğu teklife karşı; ortak tepki göstermek için yapılan eylemde konuşan Şerefli, “Genel merkezimizin eylem planı doğrultusunda sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sesimizi işverene duyurmak için bugün buradayız” dedi.

“Yetersiz Teklife Hayır”

Başkan Kenan Şerefli, kamu işvereninin açıkladığı teklifte 2026 için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 için yüzde 4 + yüzde 4 zam önerisinde bulunduğunu söyledi.

İşveren heyetine verilen teklifi yetersiz bulduklarını ve yok saydıklarını açıklayan Başkan Şerefli, “Görüyoruz ki işveren, tutmayan enflasyon hedeflerini temel alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür” dedi.

İşverenin teklifinde adaletin sağlanmadığını, emekli ve emekçiye verilen bu teklifin karşısında memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini söyleyen Şerefli, “Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir. Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış memurlarımızın; niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez” ifadelerini kullandı.

“Hassasiyet Dikkate Alınmıyor”

Çalışanların haklarının dengelenmesi konusunda hassasiyetin yaşanmadığını vurgulayan Şerefli, yaşadıkları mücadeleleri anlattı.

Şerefli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir. Geçmiş kayıplarımız, yüksek enflasyon, market/pazar fiyatları, gelecek kaygılarımız, işverenin teklifine yansımamıştır. Görüyoruz ki, kamu işvereni 7. Dönem Toplu Sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki, memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Biz tutmayan hedeflerin, adaletsiz Hakem Kurulu’nun, maliyenin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz!” diye konuştu.

Memur Sen olarak tekliflerde bulunan çalışanlar adına açıklayan Şerefli, “Memur Sen olarak; 2026 yılının birinci altı ayında; yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam. İkinci altı ayında; yüzde 20 oransal zam teklif ettik. 2027 yılının birinci altı ayında; 7 bin 500 lira taban aylığa zam yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 oranında artış teklif ettik” ifadelerini kullandı.

“Refah Payı İstedik”

Yaşamın zor olduğunu belirten ve refah payı istediklerinin altını çizen Şerefli, “Refah payı istedik, çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik; çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik, çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Enflasyon oranında zammın, zam olmadığını işverenin kabul etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Gelirde Adalet, Ücrette Denge İstiyoruz”

Bu açıklamanın devamında Şerefli, “Bu hususlara ilave olarak, İlave 1 derece verilmesini, aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesini istiyoruz. Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesini, mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini İstiyoruz. Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını, 4688 sayılı Kanun’un revize edilmesini istiyoruz” isteklerinde bulundu.

“Yetersiz Teklife Hayır”

“Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın” diyen Şerefli, “Toplu Sözleşme Masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. 8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Toplu sözleşme masasının 1 haftadan az süresi var. Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden; çalışma barışını sağlayacak, müzakereye uygun, adil teklifi masaya sunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Memurların isteklerinin kabul görmemesi durumunda haklılarını arayacaklarını açıklayan Şerefli, “Aksi takdirde, Memur Sen Başkanlar Kurulumuzun almış olduğu kararlar neticesinde, ‘Memur Emekli Nöbette Eylem Çadırı Kurulması’, iş bırakma, Yürüyüş ve Ankara Mitingi Eylemlerimizle tepkimiz devam edecektir. Adil ve acil teklif bekliyoruz” dedi.