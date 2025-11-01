Ocak 2026’da memurlar ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, enflasyon farkı ile birlikte yüzde 19,54’e ulaşabilir. En düşük memur maaşı 50 binden 61 bin liraya yükselecek.

Enflasyon Farkı Zammı Artırıyor

Hakem Kurulu’nun belirlediği 2026 Ocak zammı yüzde 11 olarak açıklanmıştı. Ancak 2025 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5’i aşması durumunda enflasyon farkı uygulanacak. Temmuz-Eylül döneminde enflasyonun yüzde 7,5 çıkmasıyla memurlara 3 aylık dönemde yüzde 2,38 enflasyon farkı oluştu. Bu oran temel zam ile birlikte yüzde 13,64’e yükseldi.

Ekonomistlerden Yüzde 19,54 Tahmini

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi’nde 28 ekonomist yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,93 olacağını öngördü. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025’in ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 13,08 olacak. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 7,7’ye çıkacak. Temel zam ile birlikte toplam artış oranı yüzde 19,54’ü bulacak.

Maaşlarda Beklenen Artışlar

Yüzde 19,54 zam oranı ve taban aylık artışı ile en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 371 liraya yükselecek. Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 672 liradan 28 bin 102 liraya çıkacak.

Meslek gruplarına göre beklenen maaşlar:

Üniversite mezunu şube müdürü: 76 bin 659 lira → 92 bin 638 lira

Üniversite mezunu memur: 52 bin 617 lira → 63 bin 898 lira

Uzman öğretmen: 67 bin 766 lira → 82 bin 7 lira

Öğretmen: 61 bin 146 lira → 74 bin 94 lira