Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için devam ettirilen 8’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin belirlediği zam oranları açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan kritik toplantı, saat 18.30'da başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık maaşlarını direkt olarak etkileyecek kritik karar belirlendi.

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 senesi ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifi yaptı.

Bakan Işıkhan’ın bildirdiği teklife göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması öngörülen artış oranları şu şekilde:

2026 senesinin ilk altı ayı için yüzde 11,

ikinci altı ayı için yüzde 7,

2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4,

ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

15 Ağustos 2025 itibarıyla uygulanmak üzere memurların maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılmasına dair daha önce verilen teklifin de korunduğu duyuruldu.

Sendikaların İsteği

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos'ta ilk zam teklifini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu teklife göre;

2026 yılının ilk altı ayı için %10, ikinci altı ayı için %6

2027 yılının ilk altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerilmişti.

Fakat bu teklif, masada yetkili konumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti.