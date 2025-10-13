Maaş zammında hesap değişti! Ankara'dan seyyanen zam kulisi sızdı

Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Karakaş, "en son temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yüzde 15,57 zam yapıldığını hatırlattı.

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonuyla beraber 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zamları için geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. 3 aylık enflasyon verisinin de belirlenmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre değişecek.

Karakaş, 3 aylık enflasyon verisi çerçevesinde 2026 Ocak ayı için yeni maaş zamlarını değerlendirdi.

TÜFE'deki değişimin 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleştiğinin üstünde durdu. Eylül enflasyonu ortalama olarak yüzde 2,5 civarında beklendiğini de hatırlatan Karakaş "Hâl böyle iken TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı yüzde 3,23’lük rakam sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Karakaş "Peki bu rakamlara rağmen yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altında olması mümkün mü? Malum olduğu üzere hükûmet, bu yıl sonu için enflasyon hedefini OVP’de yüzde 28,5'e yükseltmişti.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'de ise TÜFE yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86 olarak ortaya çıktı.

3 Aylık Ve 6 Aylık Zam Hesabı Yapıldı!

Eylül ayı enflasyonuyla birlikte kümülatif enflasyon farkının SSK+Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,5 olarak gerçekleştiğini söyleyen Karakaş, memur ve emeklisinin maaş güncellemelerinde ise 2025 yılında geçerli olan toplu sözleşme gereği (%6+%5=%11) oranındaki rakamları ihtiva ettiğini vurguladı.

Buna göre Temmuz-Aralık 2025 enflasyon farkının yüzde 5'i aşması halinde bu farkın memur maaşının güncellemesinde ilave edileceğini bildirdi.

Eylül enflasyonu öncesinde toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’lik oran aşılmadığı için memur ve emeklisinin enflasyon farkı oluşmadığını hatırlatan Karakaş, fakat Eylül enflasyonu ile beraber yüzde 2,64 oranında bir farkın ortaya çıktığını vurguladı.