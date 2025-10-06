Milyonlarca emekli ve çalışan Ocak 2026'da yapılacak olan enflasyona göre zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinden 3 tanesi belli oldu.

Yani Temmuz- Eylül döneminde enflasyon yüzde 7.51 oldu. Geriye 3 aylık enflasyon verisi daha kaldı. Gelecek olan 3 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur, çalışan ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam geleceği kesinleşmiş olacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde yer alıyor. 6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak. Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10.56 zamla 18.663 TL, yüzde 10.14 zamla 18.592 TL, yüzde 11.3 zamla 18.788 TL, yüzde 13.08 zamla 19.089 TL olarak şekillenecek.

Memur ve memur emekli maaşları ise toplu sözleşme zammı ile "enflasyon farkı", hesabı yapılarak hesaplanıyor. 2026 'da memur ve memur emeklilerine yüzde 11'lik ocak zammı ve netleşen 3 aylık enflasyon farkıyla şimdiden yüzde 13.26'ya ulaştı. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine 1.000 TL de seyyanen zam verilecek.

Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 58 bin 392'ye çıkması öngörülüyor. 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da seyyanen zam dahil 26 bin 764 TL olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri için öngörülen bu rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla daha yukarı çıkacak.