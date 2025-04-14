Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk üç aylık enflasyon verileri, maaş zammı hesaplamaları için önemli bir referans oldu.

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden yüzde 10,06 oranında zammı hak ettiğini gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK VERİLER GELDİ

Ocak ayında yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında ise yüzde -0,08 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte, ilk 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 10,06 oldu. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı alıyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında yapılacak artışın ilk yarısı netleşmiş durumda.

MEMURLAR ENFLASYON FARKIYLA BİRLİKTE İKİ KALEMDE ZAM ALACAK

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri Temmuz 2025’te yüzde 5 oranında zam alacak. Ancak enflasyon oranı, bu zammın üzerine çıkarsa, aradaki fark "enflasyon farkı" olarak ayrıca maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 10,06’lık 3 aylık enflasyon oranı doğrultusunda, memurlar için yüzde 3,83 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Temmuz ayında yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklendiğinde, toplam zam oranı şimdilik yüzde 9,03’e ulaşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 3,07, Mayıs ayında yüzde 2,20, Haziran ayında ise yüzde 1,70 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 17,91’e ulaşacak.

Bu durumda;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,91 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,23 oranındaki enflasyon farkı ile birlikte yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını alarak toplamda yüzde 16,79 oranında maaş artışı elde edecek.

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ AYINDA HESAPLARA YATIRILACAK

Temmuz ayında yürürlüğe girecek zamlı maaşlar, kurumlara göre farklı tarihlerde ödenecek.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Memur ve memur emeklileri ise genellikle her ayın 15’inde maaşlarını aldığı için 15 Temmuz 2025 tarihinde zamlı maaşlarına kavuşacak.

YOZGAT’TA DA ZAM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Yozgat’ta yaşayan çok sayıda memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak artışı merakla bekliyor. Özellikle emekli nüfus oranının yüksek olduğu Akdağmadeni, Sorgun, Boğazlıyan ve Yozgat merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, maaş artışlarının gıda, kira ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarını karşılayacak düzeyde olmasını umut ediyor.

Yozgat’ta bazı emekliler ise zam oranlarının geçmiş dönem kayıplarını telafi etmesi gerektiğini dile getirerek, beklentilerinin daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

SON KARAR HAZİRAN SONU VEYA TEMMUZ BAŞINDA NETLEŞECEK

6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla birlikte, TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından zam oranları resmen kesinleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlıklarının ardından Resmî Gazete’de yayımlanacak zam oranları doğrultusunda yeni maaşlar, milyonlarca vatandaşın hesabına yatırılacak.