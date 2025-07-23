Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı yapılmalıdır. 2026'nın ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahveci, konfederasyon genel merkezinde uyguladığı basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde konuşacakları talepleri kamuoyuna duyuruldu.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2026 ve 2027'de alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının bildirileceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos Cuma günü olacağını belirten Kahveci, 429 taleple masaya oturulacağını duyurdu.

Bu seneki toplu sözleşmenin kamu personellerinin sorunlarının giderildiği, güzel bir dönüm noktası olmasını dile getiren Kahveci, "Bu çerçevede, liyakat ve ehliyet esaslı, güvenceli istihdama dayalı yeni bir kamu personel sistemi, adil, sade ve kamu çalışanlarının insanca yaşamasına yetecek bir ücret sistemi, etkili, kamu çalışanlarının özel durumlarına uygun, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır bir sosyal yardım sistemi, çalışma hayatıyla dengeli, geleceği güvence altına alan bir sosyal güvenlik sistemi, farklı statü ve unvanlardaki personelin durumlarına özel düzenlemeler içeren ve dezavantajlı grupları koruyan bir yapı, ILO normlarına uygun, katılımcı ve kapsayıcı bir sendika ve toplu pazarlık sistemi ve Aile Yılı'nın gereği olarak ailenin korunduğu ve güçlendirildiği bir çalışma hayatı talep ediyoruz" dedi.

“Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı yapılmalıdır ''

Kahveci, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun memurların özlük haklarıyla ilgili çok fazla konunun konuşulmadığını "Türkiye Kamu-Sen olarak, en temel talebimiz, grev ve siyasete katılma hakkıyla desteklenmiş ILO normlarına uygun gerçek bir toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesidir" diye ifade etti.

Ücret artışlarında amaçlanan enflasyonun hedef alınmasının, kabul edilemez hale geldiğini anlatan Kahveci, bu sene memurlara ve memur emeklilerine hedeflenen yüzde 17,5 enflasyonun bile altında kümülatif yüzde 11,3 oranında zam yapıldığını söyledi.

Kahveci, "2025 yılı yüzde 11,3'lük maaş zammı, yüzde 17,5'lik enflasyon hedefinin 6 puan altındadır. yüzde 4'lük büyüme beklentisi de eklendiğinde, Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı yapılmalıdır. 2026'nın ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2027 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz. Temel mali taleplerimiz, 2026 yılının tamamı için en düşük dereceli memur için refah payı dahil kümülatif yüzde 92,3, ortalama yüzde 88,6, 2027 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 45,2 zam olarak özetlenebilir." dedi.